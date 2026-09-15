NEWS | Mondiali Atletica: Nairobi e Monaco battono Roma per le edizioni '29 e '31
15.09.2026 14:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Niente da fare, la World Athletics, la federazione internazionale dell’atletica leggera, ha deciso: i Mondiali del 2029 e del 2031 si svolgeranno, rispettivamente, a Nairobi, in Kenya, e a Monaco di Baviera, in Germania. Escluse, da entrambe le edizioni, sia Roma che Londra, che avevano inviato la candidatura. Gli unici Mondiali di Atletica... <<< MONDIALI ATLETICA >>>
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