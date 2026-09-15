Masi: "Accuse false, sono basito. La mia colpa è essere tifoso della Lazio"
15.09.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In una dichiarazione all’Ansa, il presidente della Banca Del Fucino Mauro Masi ha espresso la sua posizione in merito all'inchiesta che lo vede indagato per presunte pressioni sul presidente Lotito, volte a favorire la cessione della Lazio. Di seguito le sue parole: “Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia di Claudio Lotito. Accuse completamente e totalmente false. La mia sola colpa è quella di essere, come tantissimi a Roma e in Italia, tifoso della Lazio. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia per calunnia“.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.