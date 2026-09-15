"No comment": Lotito evita le domande sull'inchiesta della procura di Roma

Fonte: Adnkronos

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"No comment''. Avvicinato dall'Adnkronos all'uscita del ristorante di palazzo Madama subito dopo l'ok dell'Aula alla riforma elettorale voluta del centrodestra, il senatore di Fi, Claudio Lotito, 'dribbla' le domande sull'inchiesta della Procura di Roma sulla campagna contro il presidente della Lazio e sulla presunta pressione nei suoi confronti per vendere la società biancoceleste. E' preoccupato e sorpreso dalla notizia su una presunta ''regia" o ''complotto'' per costringerlo a cedere la società Lazio? ''Ribadisco, non faccio nessuna dichiarazione su questa vicenda'', taglia corto l'esponente azzurro.