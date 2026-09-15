Lazio, due ammonizioni dopo il Milan: le scelte del Giudice Sportivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni in merito all'ultima giornata (la quarta) di Serie A. Nulla di particolare da segnalare in Lazio-Milan, se non due ammonizioni per i biancocelesti di Gattuso. Una è per Zaccagni, la seconda della sua stagione, e l'altra è per Belahyane, la prima del suo campionato. Di seguito la nota.

"PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ZACCAGNI Mattia (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BELAHYANE Reda (Lazio)".