Lazio, due ammonizioni dopo il Milan: le scelte del Giudice Sportivo

15.09.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, due ammonizioni dopo il Milan: le scelte del Giudice Sportivo
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Il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni in merito all'ultima giornata (la quarta) di Serie A. Nulla di particolare da segnalare in Lazio-Milan, se non due ammonizioni per i biancocelesti di Gattuso. Una è per Zaccagni, la seconda della sua stagione, e l'altra è per Belahyane, la prima del suo campionato. Di seguito la nota.

"PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

ZACCAGNI Mattia (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

BELAHYANE Reda (Lazio)".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.