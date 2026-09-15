Come sono cambiati intrattenimento e giochi negli ultimi vent’anni

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© foto di Federico Serra

Dalla televisione generalista ai contenuti su richiesta

Vent’anni fa l’intrattenimento seguiva orari, luoghi e strumenti ben definiti. I programmi televisivi venivano guardati secondo il palinsesto stabilito dalle emittenti, i film si noleggiavano oppure si acquistavano in formato fisico e la musica passava soprattutto attraverso CD, radio e lettori portatili.

Anche i videogiochi erano legati prevalentemente a console domestiche e computer, mentre per molte attività ricreative era necessario trovarsi nello stesso spazio fisico. La diffusione della banda larga, degli smartphone e delle piattaforme digitali ha progressivamente modificato queste abitudini.

Negli Stati Uniti, per esempio, la percentuale di adulti che utilizza internet è passata dal 68% del 2005 al 96% del 2025, un dato che aiuta a comprendere la portata globale della trasformazione. Oggi film, musica, podcast, eventi sportivi e videogiochi sono accessibili in qualsiasi momento, spesso attraverso lo stesso dispositivo. Il pubblico non deve più adattarsi necessariamente a una programmazione prestabilita, ma può scegliere cosa seguire, quando farlo e per quanto tempo.

Lo streaming ha sostituito in larga parte il possesso di supporti fisici, mentre cataloghi digitali e abbonamenti hanno reso immediatamente disponibili migliaia di contenuti.

È cambiato anche il modo di scoprire nuove proposte: alle classifiche dei negozi, alle riviste e ai consigli degli amici si sono aggiunti algoritmi, piattaforme social e suggerimenti personalizzati. Questa maggiore libertà ha però prodotto una disponibilità quasi continua di stimoli.

Se nel 2006 il tempo libero digitale aveva ancora confini piuttosto riconoscibili, oggi può accompagnare ogni momento della giornata, dal tragitto verso il lavoro alla pausa pranzo. La vera rivoluzione, quindi, non riguarda soltanto la quantità dei contenuti, ma il passaggio da un consumo programmato a una fruizione personale, immediata e spesso frammentata.

Il gioco diventa portatile, connesso e sociale

Anche il settore dei giochi ha attraversato un cambiamento profondo. All’inizio degli anni Duemila, console e computer rappresentavano i principali punti di accesso al videogioco, mentre telefoni cellulari e dispositivi portatili offrivano titoli semplici, costruiti intorno a partite brevi. L’arrivo degli smartphone ha riunito queste due dimensioni.

Nel 2011 soltanto il 35% degli adulti statunitensi dichiarava di possedere uno smartphone, mentre nel 2025 la quota ha raggiunto il 91%. Il telefono è così diventato una piccola sala multimediale personale, capace di ospitare puzzle, giochi di carte, titoli strategici, produzioni narrative e passatempi ispirati alle sale giochi.

Nella possibilità di portare i giochi ovunque trovano spazio anche proposte dal gusto rétro, come le slot classiche gratis, accanto alle versioni digitali di scacchi, solitari e giochi da tavolo, tutti esempi di come formule già conosciute siano state adattate a schermi e tempi di utilizzo differenti. Non si tratta soltanto di una trasformazione tecnica.

Il gioco contemporaneo è spesso connesso e permette di confrontarsi con persone lontane, partecipare a tornei, condividere risultati oppure collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Le modalità multigiocatore, un tempo legate alla presenza nella stessa stanza o alle reti locali, sono diventate una componente abituale. Anche il pubblico si è ampliato: la semplicità di accesso offerta dai dispositivi mobili ha avvicinato ai giochi digitali persone che difficilmente avrebbero acquistato una console.

Allo stesso tempo, il mercato ha recuperato numerosi elementi del passato. Grafica ispirata agli anni Ottanta e Novanta, vecchi personaggi e meccaniche essenziali convivono con realtà virtuale, sistemi online e produzioni dal forte impatto visivo. Il nuovo non ha eliminato il tradizionale, ma lo ha rielaborato, rendendolo disponibile su strumenti diversi e in contesti prima impensabili.

Un pubblico sempre più attivo e selettivo

Negli ultimi vent’anni è cambiato anche il ruolo del pubblico. Chi guardava un programma, ascoltava un disco o giocava a un titolo aveva poche occasioni per intervenire nella sua diffusione. Oggi ogni contenuto può essere commentato, recensito, condiviso e trasformato.

Le piattaforme video e social hanno ridotto la distanza tra produttori e utenti, favorendo la nascita di comunità dedicate a serie televisive, musica, cinema, giochi e discipline sportive. Guide, dirette, podcast e contenuti realizzati dagli utenti accompagnano ormai molte opere e ne prolungano la presenza oltre il momento della pubblicazione.

Anche una partita può diventare materiale per un video, una discussione o una trasmissione seguita da migliaia di persone. Questa partecipazione ha reso il settore più rapido e sensibile alle reazioni del pubblico, ma ha introdotto nuove criticità. La grande quantità di proposte rende più difficile orientarsi, mentre notifiche e aggiornamenti continui possono occupare una parte crescente del tempo libero.

Per questo stanno assumendo maggiore importanza strumenti come limiti di utilizzo, controlli parentali, gestione delle notifiche e filtri dedicati ai minori. La trasformazione dell’intrattenimento non può essere valutata soltanto attraverso la qualità grafica o la velocità delle connessioni. Il cambiamento più significativo riguarda il rapporto con il tempo e con la scelta.

Nel 2006 si programmava spesso la giornata anche in base a un film, a un programma televisivo o a una sessione davanti alla console. Oggi è il contenuto ad adattarsi agli spostamenti e alle pause dell’utente. Dopo vent’anni di innovazioni, la sfida non consiste più nel trovare qualcosa da vedere, ascoltare o giocare, ma nel selezionare ciò che merita davvero attenzione.