Lazio, Piantanida: "Icardi? Scelta di Gattuso, non avrà rimpianti"

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Mediaset Franco Piantanida della possibile ingaggio di Mauro Icardi da parte della Lazio. L'attaccante argentino è ancora svincolato e più volte è stato accostato al club biancoceleste. Ma Gattuso non sembra intenzionato ad accettarlo in rosa. Di seguito le sue parole a riguardo.

"Gattuso non vuole Icardi? È una scelta sua, non avrà rimpianti. L'importante è che la società abbia messo a disposizione la propria possibilità, ma finché la scelta del tecnico è consapevole va bene. Io poi sono icardiano e penso che la doppia cifra la raggiungerebbe tranquillamente in Serie A".