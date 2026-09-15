Lazio, Piantanida: "Icardi? Scelta di Gattuso, non avrà rimpianti"
15.09.2026 21:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Mediaset Franco Piantanida della possibile ingaggio di Mauro Icardi da parte della Lazio. L'attaccante argentino è ancora svincolato e più volte è stato accostato al club biancoceleste. Ma Gattuso non sembra intenzionato ad accettarlo in rosa. Di seguito le sue parole a riguardo.
"Gattuso non vuole Icardi? È una scelta sua, non avrà rimpianti. L'importante è che la società abbia messo a disposizione la propria possibilità, ma finché la scelta del tecnico è consapevole va bene. Io poi sono icardiano e penso che la doppia cifra la raggiungerebbe tranquillamente in Serie A".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.