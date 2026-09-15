Bologna, Tedesco esonerato. Al suo posto arriverà Palladino
15.09.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
Il Bologna cambia allenatore. Come riportato da Matteo Moretto, il club rossoblù ha deciso di esonerare Domenico Tedesco dopo un punto nelle prime quattro partite di campionato. Al suo posto arriverà Raffaele Palladino, rimasto senza squadra dopo l'esperienza all'Atalanta della scorsa stagione. È la seconda società a mandare via il proprio tecnico dopo la Fiorentina, che ha licenziato Grosso per richiamare Vanoli in panchina.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.