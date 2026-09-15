Lazio, Mudingayi elogia Gattuso: "Ha tanti meriti, è stato bravo a..."

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© foto di Federico De Luca

Intervistato dalla redazione di news.superscommesse.net, l'ex centrocampista Gaby Mudingayi ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio e del lavoro di Gattuso in panchina. Attualmente i biancocelesti si trovano a dieci punti in classifica dopo sole quattro giornate. Di seguito le sue parole.

"Credo che Gattuso sia stato bravissimo a recuperare alcuni giocatori che fino all'anno prossimo sembravano persi. Poi il tecnico è stato molto bravo anche a ricompattare l'ambiente, a creare coesione, ha ridato fiducia a tanti giocatori che l'avevano persa. La fiducia sta tornando anche nei tifosi, che adesso possono sognare di fare molto bene in questo campionato".