Lazio, Mudingayi elogia Gattuso: "Ha tanti meriti, è stato bravo a..."
15.09.2026 20:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
Intervistato dalla redazione di news.superscommesse.net, l'ex centrocampista Gaby Mudingayi ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio e del lavoro di Gattuso in panchina. Attualmente i biancocelesti si trovano a dieci punti in classifica dopo sole quattro giornate. Di seguito le sue parole.
"Credo che Gattuso sia stato bravissimo a recuperare alcuni giocatori che fino all'anno prossimo sembravano persi. Poi il tecnico è stato molto bravo anche a ricompattare l'ambiente, a creare coesione, ha ridato fiducia a tanti giocatori che l'avevano persa. La fiducia sta tornando anche nei tifosi, che adesso possono sognare di fare molto bene in questo campionato".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.