Venezia-Lazio, polverizzati i biglietti per il settore ospiti: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Sono terminati in pochi minuti i biglietti messi a disposizione per i tifosi della Lazio per la trasferta di Venezia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, sono stati presi d'assalto e acquistati quasi immediatamente i 500 posti nel settore ospiti (dimezzato per questione di ordine pubblico) dedicati al popolo biancoceleste per la partita di sabato prossimo (19 settembre, ore 20:45). Sarà quindi un altro esodo dei laziali lontano dall'Olimpico, il terzo dopo Bologna e Udine di questo inizio di stagione.