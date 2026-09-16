Lazio, Canovi dice la sua: "Gioca un buon calcio, ha sorpreso. Frattesi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'operatore di mercato Dario Canovi ha parlato della nuova Lazio di Gennaro Gattuso ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco di seguito le sue parole:

"È delle squadre che fin adesso ha sorpreso, non solo per i risultati ma anche perché gioca un buon calcio. Per dare dei giudizi però credo sia necessario aspettare almeno un paio di mesi. Certamente Frattesi ha avuto un ottimo impatto".