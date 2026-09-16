Lazio, Mandas è un palleggiatore in più: ecco cosa gli chiede Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas non è più soltanto un portiere, ma anche un regista con i guanti. Il greco è fondamentale per la prima costruzione e contribuisce a creare superiorità numerica. Si assume rischi, ma sbaglia sempre meno e, soprattutto, continua a fare parate decisive.

I dati non mentono. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mandas ha già completato 136 passaggi e collezionato 183 tocchi in campionato: numeri che, confrontati con quelli degli altri portieri di Serie A, valgono rispettivamente il sesto e il quinto posto. Tra i giocatori della Lazio è invece sesto in entrambe le graduatorie. Davanti a lui, considerando i difensori, ci sono Provstgaard (205 passaggi e 240 tocchi), Tavares (161 e 255) e Floriani Mussolini (142 e 216); in generale, anche Taylor (172 e 210) e Zaccagni (137 e 224) registrano un maggiore coinvolgimento.

L'ex OFI Creta, insomma, prende parte alla costruzione del gioco quasi come un giocatore di movimento. Ed è proprio questo, in fondo, ciò che gli chiede il tecnico. Il primo gol contro il Milan ne è un esempio, nasce da un passaggio verticale di Mandas che ha superato la prima pressione dei rossoneri.