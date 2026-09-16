Lazio | "Tieniti il milione": la rinuncia di Frattesi per tornare nella Capitale

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RASSEGNA STAMPA - Tenetevi il miliardo (di lire) scrisse Cristiano Lucarelli, ex centravanti del Livorno, nel suo libro pubblicato nel 2004. Non ci sono più le lire, ma oggi Davide Frattesi potrebbe dire tenetevi il milione. Perché proprio come Lucarelli ha fatto dei sacrifici per tornare a lottare per la sua Livorno, anche Frattesi ha scelto di tornare in biancoceleste con tutta la sua forza.

Discorsi di valori, non di soldi. Lucarelli scelse la Serie B e in un anno riportò il Livorno in Serie A. Frattesi a Roma è nato, nella Lazio è cresciuto, nella Lazio ha deciso di tornare e vuole riportarla in alto, con un sogno nel cassetto che ancora non ha voluto dire. Come riporta il Corriere dello Sport, Frattesi alla Lazio guadagna 2,4 milioni di euro più bonus legati a Champions ed Europa, obiettivi che ad agosto erano impossibili, oggi lo sembrano un po' meno. All'Inter, invece, guadagnava un milione in più, la scadenza era nel 2028, con il riscatto il contratto verrà rinnovato fino al 2031.

A giugno si vedrà, l'opzione di riscatto in favore della Lazio è di dieci milioni di euro, ma questa estate già ne sono stati versati cinque per il prestito oneroso, che è praticamente una garanzia di riscatto. L'ex Sassuolo aveva bisogno di rilanciarsi, di assumersi responsabilità, di sentirsi importante. Frattesi è tornato a casa, e ora è la nuova bandiera della Lazio.