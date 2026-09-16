UFFICIALE | Palladino è il nuovo allenatore del Bologna: il comunicato
16.09.2026 10:15 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca 2026
Il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco dopo appena quattro partite. Al suo posto, è stato annunciato Raffaele Palladino. Di seguito il comunicato del club rossoblù:
"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali.
La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.