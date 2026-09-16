Udinese, Okoye: "Abbiamo giocato contro Inter, Como e Lazio..."

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Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di TV12 nel consueto appuntamento del lunedì organizzato dal club bianconero. Nel corso dell’intervista, il numero uno friulano ha analizzato la sconfitta per 5-3 subita a San Siro contro l'Inter ed è tornato anche sulle sconfitte contro Como e Lazio. Di seguito le sue parole:

"Mancano giocatori come Solet, ma questa non è la ragione per cui abbiamo perso contro i nerazzurri... Certo, averli di nuovo aiuterà sicuramente. 10 gol subiti sono tanti e dobbiamo cambiare qualcosa. Abbiamo anche giocato contro Inter, Lazio e Como che sono squadre top di questo campionato. Contro il Cagliari penso che dobbiamo preparare la partita come sempre, in tutte le gare abbiamo fatto vedere belle cose. Non cambia il nostro lavoro e se continuiamo così andremo a prendere i tre punti".