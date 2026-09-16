Lazio, svolto a Formello il meeting annuale con l’AIA: la nota

Si è svolto oggi l’appuntamento annuale fra i tesserati biancocelesti e l’AIA per gli aggiornamenti relativi al regolamento della stagione 2026-2027. A rappresentare la classe arbitrale è stato Maurizio Mariani, fischietto internazionale, ormai prossimo alle 300 presenze fra A e B, accolto dal Club Referee Manager della S.S. Lazio, Riccardo Pinzani. Il tradizionale incontro con la prima squadra si è tenuto nella sala video del Training Center S.S. Lazio, a Formello.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele