Analogie tra la Lazio di Gattuso e Inzaghi: il commento di Recanatesi

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RASSEGNA STAMPA - Il giornalista Franco Recanatesi, nel suo commento sul Corriere dello Sport dal titolo "Quelle strane occasioni", elogia il lavoro di Gennaro Gattuso: "Nessuno avrebbe potuto immaginare una partenza tanto felice della Lazio, i più prudenti la davano nella terra di nessuno, fra il nono e il dodicesimo posto, i cecchini di professione addirittura nelle acque torbide della zona retrocessione".

Poi Recanatesi ha ricostruito delle similitudini tra la Lazio di Gattuso e quella di Inzaghi, sulle orme dell'entusiasmo oggi così come nel 2020: "Analogie situazionistiche e non tecniche. La squadra dei Luis, Milinkovic, Immobile era ricca di campioni, questa Lazio non ha calciatori da copertina, però possiede un temperamento, una “garra” più da Premier che da Serie A. Ma non solo".