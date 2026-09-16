Venezia - Lazio, dirige Sozza: i precedenti con l'arbitro di Seregno

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Sarà Simone Sozza a dirigere la sfida tra Venezia e Lazio, in programma sabato 19 settembre alle 20.45 allo stadio Penzo e valida per la quinta giornata di Serie A.

Il fischietto lombardo ha già incrociato la squadra biancoceleste in 9 occasioni con il bilancio che non sorride alla Lazio, che ha infatti ottenuto 2 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 2-2 interno contro la Fiorentina del 7 gennaio scorso.

Bilancio positivo con il fischietto lombardo invece per il Venezia, che a sua volta è stato diretto in 9 occasioni da Sozza per un totale di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo incrocio risale in questo caso al 2 maggio 2025 nel match pareggiato fuori casa con il Torino. Il fischietto di Seregno non ha mai diretto in carriera un confronto tra la Lazio e i lagunari.