Lazio, Piscedda: “Confermerei Noslin a Venezia. Si può vincere, ma…”

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Massimo Piscedda. L’ex calciatore della Lazio ha commentato il momento tra campo e vicende esterne: “Gattuso deve assolutamente estraniarsi da tutte queste cose, deve concentrarsi sul lavoro senza dispendere energie su cose che sono più gradi della squadra stessa. Meglio rimanga sul piano tecnico, che è quello che gli compete”.

“Noslin si merita di giocare ancora, poi è chiaro che il tecnico in settimana fa le sue valutazioni. Per come abbiamo visto lui e Pinamonti, non c’è da discutere su chi dovrebbe giocare. Se poi Pinamonti ha lavorato bene in settimana, magari l’allenatore deciderà di cambiare”.

“Il Venezia ha già perso in casa, la Lazio deve stare attenta più alla statistica che al valore dell’avversario, che in questo momento è battibile. Sicuramente la Lazio ha più chances del Venezia”.