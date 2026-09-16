Oddi: "Vedo una buona Lazio. A Venezia mi aspetto..."

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© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il momento dei biancocelesti tra prestazione contro il Milan e aspettative per la sfida contro il Venezia. Di seguito le sue parole:

“L’inizio col Mantova aveva lasciato dubbi, ma la Lazio dopo quella partita ha sempre meritato i risultati fatti. Compreso il pari con il Milan, una delle squadre più forti della Serie A. Al momento abbiamo una buona squadra, il tecnico si sta facendo rispettare e i giocatori lo seguono. Questo è molto importante.

Mi auguro che si vada avanti così, con la Lazio che fa vedere il suo gioco. In questo momento non possiamo lamentarci di nessuno. Anche Cancellieri che sembrava dovesse andar via ha fatto bene contro il Milan. Vedo una buona Lazio, vediamo quanto dura e se sarà così per tutta la stagione. Gattuso sta facendo un buon lavoro anche a livello tecnico e tattico. La sua grinta la conoscevamo anche da calciatore. Sta facendo più che un buon lavoro.

Mi dispiace per Stroppa però credo che la Lazio, se gioca come ha fatto fino ad ora, non dovrebbe avere problemi a Venezia. Poi nel calcio tutto può accadere. Non devo avere aura del Venezia ma lo devo rispettare, perché hanno zero punti e daranno l’anima”.