Venezia - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione
16.09.2026 12:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Quinta giornata di campionato alle porte. Nuova gara in programma per la Lazio di Gattuso, che sarà impegnata sabato 19 settembre alle ore 20:45 nella gara esterna contro il Venezia. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i laguarì.
L’arbitro sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Bercigli e Zingarelli con Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Pezzuto con Piccinini come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Sozza (sez. Seregno)
Assistenti: Berciglia - Zingarelli
IV Uomo: Bonacina
VAR: Pezzuto
AVAR: Piccinini
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.