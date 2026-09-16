Venezia - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione

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Quinta giornata di campionato alle porte. Nuova gara in programma per la Lazio di Gattuso, che sarà impegnata sabato 19 settembre alle ore 20:45 nella gara esterna contro il Venezia. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i laguarì.

L’arbitro sarà il signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Bercigli e Zingarelli con Bonacina quarto uomo. Al Var ci sarà Pezzuto con Piccinini come Avar. Di seguito la designazione completa.

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

Assistenti: Berciglia - Zingarelli

IV Uomo: Bonacina

VAR: Pezzuto

AVAR: Piccinini