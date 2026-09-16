Lazio, Trancassini (FdI): "La squadra ha bisogno di calore. Sull'inchiesta..."

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RASSEGNA STAMPA - Polveriera Lazio. Dopo le proteste dei tifosi della Lazio e la scelta degli stessi di lasciare lo stadio vuoto, ora spuntano anche indagati e ipotesi di accusa pesanti per le minacce e le pressioni che avrebbe ricevuto il presidente-senatore del club. Un caso su cui arriva il commento di Paolo Trancassini, deputato Fdl e presidente del Lazio club Montecitorio, ai taccuini de La Repubblica. Di seguito le sue parole:

"Noi tifosi della Lazio siamo abituati purtroppo a passare sempre in mezzo tante vicende. Sembrerò superficiale, ma dico che oggi la risposta che viene dal campo è bellissima, quasi commovente, con questi ragazzi che danno tutto".

Poi in merito all'inchiesta: "Non entro nel merito della vicenda, rispetto la magistratura, ma sono scenari abbastanza particolari e vengono paventate ipotesi di reato gravi. Non conosco gli atti, però devo dire che dispiace che la Lazio sia in mezzo a queste vicende e dispiace personalmente vedere lo stadio vuoto. So quanto amore c'è nella tifoseria, tra le migliori del mondo per passione e capacità di stare vicino alla squadra. C'è tanta sofferenza a vedere tutto questo da fuori".

Trancassini si augura tempi migliori, dove possa regnare la serenità nell'ambiente Lazio. La squadra di Gattuso è partita con il piede giusto, una squadra bella da vedere che può aiutare a porre in secondo piano ciò che di brutto sta accadendo intorno. Infine, sul possibile ritorno allo stadio: "Siamo in una situazione di separazione e mi auguro si trovi una sintesi tra presidenza e tifo, perché penso che così ci sia sofferenza da parte di tutti. La squadra ha bisogno di sentire calore intorno".