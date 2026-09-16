Lazio, Rambaudi: "Tra Floriani e Bellanova scelgo il primo. A Venezia..."

Nel suo consueto intervento ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore della Lazio Roberto rambaudi ha parlato delle possibili scelte di Gattuso a Venezia, soprattutto per quanto riguarda la difesa biancoceleste, rinnovata quasi del tutto con gli arrivi di Sutalo, Doekhi, Floriani e non solo. Di seguito le sue parole.

“Per la difesa di sabato c’è un doppio ragionamento da fare, su Sutalo e Doekhi, qualora riuscisse a tornare dopo l’intervento. Per me al momento partono sullo stesso piano, bene prima l’uno e poi l’altro, credo che Gattuso valuterà in settimana. Magari l’operazione alla mano potrebbe frenare un po’ Doekhi negli interventi, quindi per questo il tecnico potrebbe propendere per il croato.

Da Provstgaard mi aspetto che cresca nella consapevolezza dei suoi mezzi. Ha ottime qualità tecniche e fisiche, mi aspetto quindi che sia meno timido, più consapevole appunto. Con Sutalo lo vedo meglio. A destra Floriani ha anche qualità fisiche, poi in quella corsia c’è Frattesi. Inizialmente a Pescara ha fatto il quarto di difesa, poi ha giocato anche nella difesa a tre. Tra lui e Bellanova, mi prendo lui; Bellanova è molto ‘di pancia’, Romano sa posizionarsi, sa quando andare”.