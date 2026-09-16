Europa League, che la competizione abbia inizio: il programma
16.09.2026 12:45 di Simone Locusta
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Si alza oggi il sipario sulla nuova Europa League, con la competizione pronta a entrare subito nel vivo. Il programma della prima giornata propone diverse sfide interessanti, ma tutti gli occhi (o quasi) saranno puntati sul Milan di Amorim. Di seguito tutte le partite in programma oggi:
ARARAT ARMENIA - SPARTA PRAGA (Ore 18:45)
OMONIA - CELTA VIGO (Ore 18:45)
HAPOEL BEER SHEVA - DINAMO ZAGABRIA (Ore 21:00)
SUNDERLAND - AZ ALKMAAR (Ore 21:00)
STURM GRAZ - RENNES (Ore 21:00)
ANDERLECHT - LIONE (Ore 21:00)
OLYMPIACOS - JAGIELLONIA (Ore 21:00)
MILAN - BENFICA (Ore 21:00)
BAYER LEVERKUSEN - CELJE (Ore 21:00)
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.