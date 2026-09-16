Lazio, Agostinelli: "Venezia? Punto su Pinamonti e Cancellieri, ecco perché"

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Parla Andrea Agostinelli. Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore è intervenuto sui ballottaggi in attacco della Lazio per la prossima giornata di campionato contro il Venezia. In particolare si è espresso sul dubbio tra Pinamonti-Noslin e Cancellieri-Isaksen. Di seguito il suo pensiero.

“Pinamonti o Noslin con il Venezia? Ballottaggio delicato, devo dire. Dopo la prestazione dell’ex Sassuolo contro il Milan, non farlo giocare potrebbe creare qualcosa. Non perchè Noslin non meriterebbe di giocare, ma mi convince poco. Penso che l’olandese potrebbe essere schierato nella ripresa. Lui ha fatto anche delle buone cose, ma è anche abituato a fare la riserva. Pinamonti va un po’ tirato su ed io una chance dall’inizio glie la darei. Isaksen o Cancellieri? Confermerei il secondo perchè ha fatto bene. Parliamo di due giocatori simili, entrambi con pregi e difetti che li accompagniano. Devi capire il momento migliore per sfruttarli”.