Venezia - Lazio, Gattuso in conferenza stampa: ecco quando
16.09.2026 15:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Gennaro Gattuso parlerà in conferenza stampa per presentare la partita Venezia - Lazio, in programma sabato 19 settembre alle ore 20:45. Di seguito il comunicato della società:
"Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Venezia-Lazio, interverrà in conferenza stampa venerdì 18 settembre alle ore 11:45, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.