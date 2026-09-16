Lazio, Gudmundsson convocato dall'Islanda: la lista completa
16.09.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Albert Gudmundsson lascerà Formello durante la pausa per le nazionali. Il calciatore della Lazio, infatti, è stato convocato dal ct dell'Islanda Arnar Gunnlaugsson per i prossimi impegni di Nations League. La sua squadra affronterà Estonia (due volte), Lussemburgo e Bulgaria, dopo di che il numero 80 biancoceleste farà rientro nella Capitale. Di seguito tutti i nomi in lista.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.