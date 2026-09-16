Palmaroli (Osho): "Lotito, ci vuole rispetto. Resterò ancora fuori dallo stadio"

Federico Palmaroli, vignettista satirico in arte Osho, è stato intervistato da Il Corriere della Sera in merito alla contestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. In particolare si è espresso anche sull'ultima indagine che riguarda proprio la protesta. Di seguito le sue parole in merito.

"Gli ultimi sviluppi? Più che sorpreso, direi che sono preoccupato. Mi sconcerta che ogni volta che c'è qualcuno che si mette di traverso a Lotito, venga subito attenzionato dalla magistratura. Non conosco i termini della nuova inchiesta, ma c'è un precedente: i tifosi processati per la presunta scalata del 2006 sono stati tutti assolti...".

"Se continuerò lo sciopero? Sì, anche se mi costa perché la Lazio di Gattuso è forte e mi piacerebbe andarla a vedere. Ho sofferto molto, sabato scorso, vedendo l'Olimpico in mano ai tifosi del Milan. Ma non c'è complotto, il nostro è solo un movimento d'opinione, la protesta è legata al modo in cui Lotito ha sempre trattato la storia della Lazio e noi tifosi. È il suo atteggiamento che non ci piace. Puoi anche vincere lo scudetto, ma ci vuole rispetto. Almeno quest'anno si è mosso sul mercato".