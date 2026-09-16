Lazio, Gattuso e lo staff a cena vicino Formello: "Avanti tutta!" - FOTO

Una serata speciale a tema Lazio. Gattuso e il suo staff sono stati a cena al ristorante Le due Lune, vicino al centro sportivo di Formello. Momenti "di festa", come si vede nelle foto pubblicate su Instagram dallo stesso locale. "Avanti tutta, tutti insieme. Forza Lazio!", si legge nella torta biancoceleste (con stemma della Lazio e aquila) portata a fine cena. "È sempre festa alle due lune!", si legge ancora nel post. Di seguito le immagini.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03