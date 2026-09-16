Europa League, il Milan stavolta non si salva: passa il Benfica a San Siro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Con la Lazio aveva fatto tutto Moreira, stavolta per il Milan non c'è stato scampo. All'esordio in Europa League la squadra rossonera viene battuta a San Siro 2-0 dal Benfica. Protagonisti Lukebakio e Kaminski, che con un gol per tempo vanno a finalizzare la superiorità mostrata dai portoghesi per tutta la partita.

Amorim aveva stravolto la formazione schierata dal 1' sabato scorso contro la Lazio, eppure il cambio di marcia del secondo tempo dell'Olimpico non c'è stato minimamente. Semmai si è visto un Milan identico a quello che era stato messo sotto in lungo e in largo nel primo tempo dalla squadra di Gattuso.

Sugli altri campi convincenti vittorie per il Leverkusen, il Lione e lo Sparta Praga, passano con fatica Olympiacos e Sunderland. Sorprendente la caduta del Celta Vigo in casa dell'Omonia Nicosia.

Di seguito il programma completo:

Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0

Aararat Armenia - Sparta Praga 1-4

Olympiacos - Jagiellonia 2-1

Anderlecht - Lione 1-2

Leverkusen - LK Celje 2-0

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

Milan - Benfica 0-2

Sturm Graz - Rennes 0-0

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagabria 0-0