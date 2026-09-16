Lazio, Giordano spiega: "Icardi? Gattuso voleva un giocatore diverso..."

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Bruno Girodano ha parlato dell'inizio di stagione della Lazio con tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate di Serie A. Inoltre ha espresso il suo pensiero su alcuni singoli della rosa di Gattuso e su Icardi. Di seguito le sue parole.

“Lazio-Milan ha visto un primo tempo fatto in modo eccellente, il secondo appannaggio del Milan. Poi nella ripresa i ruoli si sono invertiti. Bisogna sempre vedere meriti e demeriti. Partita dai due volti, gara giocata a viso aperto, forse con un po’ di esperienza nei primi 20 minuti della ripresa, rallentando il palleggio. La Lazio ha continuato ad accelerare in forza del doppio vantaggio. Poi nella parte finale sono mancate le energie, è uscito il Milan che ha meritato il pareggio".

"Giocare tutto il campionato con i ritmi del primo tempo di Lazio-Milan è impossibile. A Udine la Lazio ha spinto solo nella ripresa, se l’avesse fatto anche nel primo magari non avrebbe avuto le stesse energie nel finale di gara. Poi può accadere che incontri Bologna o Fiorentina, vai avanti 2-0 e il risultato non cambia perché queste squadre non hanno i giocatori che ha il Milan. Se sbagli con le grandi qualcosa paghi. Resta l’ottima prestazione e la voglia dei calciatori di essere squadra".

"Pinamonti non è al 100%, deve mettere minuti e stare bene. Noslin e Cancellieri sono carichi per i gol fatti. Pinamonti deve avere la voglia di prendersi il posto ed essere protagonista. Ci sono tante gare perché Pinamonti dimostri il suo valore. Gattuso sta facendo un’ottima gestione. Ha valorizzato Belahyane che sembrava non potesse giocare, oltre al lavoro fatto su Tavares. I giocatori devono avere tempo per comprendere il sistema di Gattuso. Icardi? Gattuso voleva un giocatore diverso, che lavora poco per la squadra. Solo alla fine del campionato si capire se è stata la scelta giusta. A me non ha mai fatto impazzire, segna ma le sue squadre poi non centrano il bersaglio grosso”.