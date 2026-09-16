Serena punta sulla Lazio: "Può essere la mina vagante della Serie A"

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L'ex attaccante Aldo Serena è stato intervistato dall'edizione di oggi di Libero, esprimendo il suo pensiero sull'inizio di stagione di Serie A. In particolare ha parlato anche della Lazio di Gattuso, a quota dieci punti in classifica dopo quattro giornate. Di seguito le sue parole: "Le sensazioni sono positive, il gioco mi sembra più veloce e più inglese. A parte qualche partita brutta, come Napoli-Bologna. Il metodo arbitrale Orsato mi convince molto, ha dato una svolta al gioco evitando deleterie perdite di tempo in attesa di decisioni esterne a volte cervellotiche".

"Il Como può arrivare in alto e prevedo la Lazio come mina vagante della Serie A. De Laureniis invece ha speso poco sul mercato e affidato ad Allegri una rosa, quella del Napoli, forse non a fine ciclo ma logora. Max dovrà gestirla. Chi mi ha impressionato? Romano del Cagliari, piedi da grande centrocampista e ottimo futuro. Credo che Mancini sia stato colpito anche da Cisse, altro prossimo titolare azzurro".