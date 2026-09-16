Italia, Donnarumma: "Andremo agli Europei 2028. Mancini ci darà entusiasmo"

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Il portiere e capitano della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di SkySport in vista degli Europei 2028. Di seguito le sue parole: "Andremo agli Europei? Sì. C’è bisogno di tanta positività nell’ambiente che andrò a trovare, dopo un’estate difficilissima: bisogna cambiare pagina, tornare a essere ottimisti e positivi, ricreando un grande gruppo. Solo tra noi possiamo farlo, grazie agli italiani che ci supporteranno a partire dalle prime partite di Nations League. Abbiamo bisogno di loro per riscrivere la nostra storia. È questo l’importante. Lo so che è stata un’estate molto complicata, lo è stata per me e per tutti: vedere i Mondiali è stato durissimo, però bisogna alzare la testa. Bisogna farlo”.

“Il ritorno di Mancini? Sono sicuro che ci darà grande entusiasmo e grande carica per affrontare queste partite e le prossime per le qualificazioni. La finale del 2021? Sicuramente, dopo la nascita di mio figlio, è la parte più bella della mia vita. Oggi è un tasto dolente. L’immagine che voglio ricordare è sempre quella dell’abbraccio tra il ct e il nostro Gianluca Vialli dopo la vittoria finale. È stato veramente speciale, bello, emozionante: fa capire quanto ci dava Vialli. È un’immagine che porterò sempre con me e sono sicuro che torneremo a fare bene, a qualificarci agli Europei e ai Mondiali”.