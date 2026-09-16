Danimarca, il ct Riemer: "Provstgaard è cresciuto tanto, ha un futuro radioso"

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Intervistato dai giornalisti presenti a Brøndby, il ct della Danimarca Brian Riemer ha parlato del difensore centrale della Lazio Oliver Provstgaard, che ha convocato per i prossimi impegni della Nations League. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Credo che Provstgaard sia un giocatore che meriti un enorme riconoscimento per quanto ha dimostrato nell'ultimo anno. L'ho seguito molto da vicino e devo ammettere che, quando si è trasferito alla Lazio, mi sono chiesto se per lui non fosse un passo troppo grande. Devo dire che invece mi ha dimostrato che mi sbagliavo completamente. Ora gioca con grande autorità e qualità. È un giocatore dal futuro radioso. Anche se ora le cose vanno bene, potrebbero esserci degli intoppi lungo il percorso. Per il momento, ovviamente, siamo felici che tutto proceda per il verso giusto e lui ne ha pieno merito".