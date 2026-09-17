Caso tesseramento, Malagò: "Tradito dagli amici, ma vado avanti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Il caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della presentazione della candidatura a presidente Figc sta mettendo a serio rischio la sua permanenza. La vicenda è nelle mani del Coni e il presidente Luciano Buonfiglio ha fatto capire che è molto probabile che arrivi un provvedimento, che può essere anche il commissariamento.

Nel frattempo Malagò ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Si sono lette tante prese di posizione ingiuste. Affronterò anche questa partita a testa alta. È una situazione complessa, ho subito attacchi dal fuoco amico, da persone che hanno avuto non solo la mia amicizia ma anche il mio supporto”.

Sulle prossime mosse: “Se sono fiducioso? Lo sono di natura, sarei un autolesionista se non lo fossi, non mi sarei avventurato in questa nuova partita, ma non mi aspettavo una situazione così difficile. Fa parte della vita, guardiamo avanti con fiducia”.