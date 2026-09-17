Lazio, Pellegrini ancora fuori lista: la posizione del club

RASSEGNA STAMPA - Dagli svincolati è arrivato Diogo Leite e, al netto della questione Icardi, più nulla: ciò significa che nella lista Serie A della Lazio rimangono ancora oggi due slot liberi.

Fuori lista in casa biancoceleste ci sono Patric e Pellegrini, con la situazione abbastanza definita soprattutto per il secondo. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, non cambia la posizione della Lazio in tal senso.

Al momento l’ipotesi del reintegro per Pellegrini non è contemplata dalla società. Chiuso anche da Tavares e Pedraza e nonostante un contratto in scadenza a fine anno da 2,4 milioni a stagione, il terzino italiano è destinato al momento a rimanere escluso.