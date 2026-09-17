Lazio, Pinamonti tra Icardi e destino: adesso deve convincere Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Niente Icardi per la Lazio. Anche se, negli ultimi giorni di mercato, Lotito ha tentato di convincere Mauro a sbarcare nella Capitale, Gattuso non è mai stato troppo convinto, preferendo sempre Pinamonti. Come riporta il Corriere dello Sport, adesso l'ex Sassuolo ha la strada definitivamente sgombra per conquistare la fiducia dell'allenatore, che tanto ha insistito per lavorare insieme a lui.

L'inizio dell'avventura di Pinamonti con la maglia della Lazio non è stato memorabile: esordio in corso contro il Genoa, titolare a Udine e ingresso nel secondo tempo con il Milan. Nessuna prestazione particolarmente degna di nota, pagando probabilmente l'arrivo a fine mercato e un inserimento tardivo in un gruppo che già lavorava da un mese e mezzo. Gattuso si aspetta di più, ma continua ad attendere che raggiunga la forma migliore.

Incrocio di destini tra Pinamonti e Icardi, dunque, con l'attaccante argentino che ai tempi dell'Inter aveva aiutato un giovane Andrea ad aggregarsi ai big e che adesso avrebbe potuto incontrarlo di nuovo con i colori biancocelesti. Niente di fatto: per l'attacco della Lazio è stato scelto Pinamonti.