Lazio, Lotito cita Cragnotti: “Da lui parole che mi hanno fatto piacere, ecco quali”

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Sulle colonne del Corriere della Sera il presidente della Lazio cita anche un suo predecessore come Sergio Cragnotti. Proprio in merito al presidente degli anni più luminosi del club Lotito spiega: “Volete sapere qual è la cosa che mi ha fatto più piacere ultimamente? Sono state le parole di Sergio Cragnotti, il presidente del secondo scudetto, sabato sera allo stadio Olimpico durante Lazio-Milan. Eravamo seduti quasi vicini e mi ha fatto i complimenti per la squadra allenata da Rino Gattuso”.