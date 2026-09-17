Lazio, Lotito: “Non ho denunciato nessuno. Minacce continue, voglio solo…”

17.09.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Lotito: “Non ho denunciato nessuno. Minacce continue, voglio solo…”
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Sceglie le colonne del Corriere della Sera Claudio Lotito per parlare della vicenda legata alla denuncia da lui presentata in merito a presunte pressioni per vendere la Lazio. Queste le sue parole: “Io non ho mai fatto nomi e cognomi agli inquirenti. Bisignani, Masi, Maiolini? Io ho presentato denunce contro. ignoti, quei nomi sono venuti fuori dalle indagini. E se poi, come ho letto, questi signori vorranno adire le vie legali sono liberissimi di farlo”.

Quindi la risposta a Bisignani, che al TG1 aveva definito la scelta di Lotito di denunciare i tifosi un autogol: “Io non ho denunciato nessuno. Ho denunciato, però, tutto quello che ho subìto in questi tre anni e sofferto in silenzio, roba che neanche vi immaginate”. Sul riferimento all’“inizio del cinema” il presidente della Lazio nega: “Macché, io al cinema non ci vado mai. E non ci sono rivincite da prendere e nessun regolamento di conti con nessuno, io vorrei solo continuare a fare bene il mio lavoro”.

Dalla denuncia alle minacce ricevute: “È stato un continuo, di giorno e di notte, anche a Natale, a Capodanno, alla Befana, la mia scorta lo sa bene perché tante volte sono stati loro ad ascoltare le chiamate. E rivendico con orgoglio, da senatore, di aver rinunciato all’immunità per far acquisire i miei tabulati telefonici dalla Procura di Roma. Nella storia di Palazzo Madama non siamo in tantissimi. Come rivendico pure di essere il presidente più longevo nella storia della Lazio”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.