Lazio, Lotito sull’inchiesta: “Sono sereno, non è un problema mio”

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - “Sono sereno”. Questo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, sarebbe lo stato d’animo di Claudio Lotito, confessao in prima persona dal presidente della Lazio agli amici. Pubblicamente Lotito resta invece su un più generico “No comment”. Nella mattinata di mercoledì, riporta ancora il quotidiano, il presidente biancoceleste è rimasto in Senato per poi guardare nel pomeriggio la partita della Reggina. Una squadra che sarebbe stata acquistata da Lotito su richiesta del proprio partito, scrive ancora il quotidiano.

E se i collaboratori di Lotito assicurano che “Marina Berlusconi è con lui”, è anche vero che “i problemi stanno a Roma”. Dove una prima lettura riportata da la Repubblica porterebbe a una “vendetta dentro Forza Italia”, forse a seguito della raccolta firme organizzata da Lotito per portare alle dimissioni di Gasparri e della poltrona saltata anche a Paolo Barelli, il cui figlio ha spostato la figlia di Antonio Tajani.

Ancora la Repubblica affronta poi la tematica relativa a Francesco Rocca: “Sono amici, hanno passato il Capodano insieme, il governatore ha anche dormito a casa sua” avrebbero raccontato al quotidiano persone vicine a entrambi. Vicende che però il presidente della Lazio non sembrerebbe voler commentare al di fuori della sua cerchia privata, ribadendo in modo lapidario: “Non voglio parlare. Non è un problema mio”.