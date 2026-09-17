Formula 1 | Terremoto in Ferrari? Vasseur vs Coletta. Hamilton sbuffa e...
17.09.2026 14:07 di Giovanni Parterioli
In casa Ferrari il clima sembra essersi fatto improvvisamente più pesante, con diversi segnali che stanno alimentando interrogativi nel paddock di Formula 1. Tra rapporti interni, gestione della squadra e aspettative dei piloti, a Maranello si respira una fase particolarmente delicata. Le ultime indiscrezioni raccontano di posizioni non sempre allineate e di possibili cambiamenti all’orizzonte. Il quadro resta complesso e potrebbe avere conseguenze importanti sugli equilibri della Scuderia. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> crisi interna Ferrari <<<
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Seguo la cronaca e i motori. Inguaribile laziale, mi occupo di tutto ciò che dovreste leggere di non biancoceleste. Non scappate dai miei articoli!