Sala: "Contro il Venezia gara interessante ma la Lazio ha buone possibilità"

17.09.2026 14:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Sala: "Contro il Venezia gara interessante ma la Lazio ha buone possibilità"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Cristiano Sala ha detto la sua in vista della prossima della gara della Lazio che scenderà in campo contro il Venezia sabato 19 settembre: “Se guardiamo l’inizio del Venezia, la classifica più che altro, la Lazio può avere buone possibilità".

"Ma il Venezia sta sorprendendo per il modo in cui affronta le gare, a viso aperto. Parliamo di una gara interessante perché si affrontano due squadre che possono esporre il proprio DNA, che entrambi gli allenatori stanno costruendo con originalità”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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