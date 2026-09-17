Sala: "Contro il Venezia gara interessante ma la Lazio ha buone possibilità"
17.09.2026 14:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Cristiano Sala ha detto la sua in vista della prossima della gara della Lazio che scenderà in campo contro il Venezia sabato 19 settembre: “Se guardiamo l’inizio del Venezia, la classifica più che altro, la Lazio può avere buone possibilità".
"Ma il Venezia sta sorprendendo per il modo in cui affronta le gare, a viso aperto. Parliamo di una gara interessante perché si affrontano due squadre che possono esporre il proprio DNA, che entrambi gli allenatori stanno costruendo con originalità”.
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