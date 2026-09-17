Lazio, Rambaudi: "Venezia? Gioca un buon calcio, da non sottovalutare"

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Il conto alla rovescia in vista della sfida del Penzo tra Venezia e Lazio, in programma sabato 19 settembre alle 20.45, è iniziata. In attesa del match, l'ultimo prima della sosta, ecco il pensiero di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: “Il Venezia gioca un buon calcio, col Milan ha sfiorato il gol più volte".

"Sicuramente ha dei limiti dietro, davanti ha giocatori interessanti. Busio fuori è una brutta notizia per loro. La Lazio comunque è superiore, deve cavalcare l’onda e andare a vincere con convinzione a Venezia. Non è facile, ma neanche difficile. Poi ci sarà il pubblico biancoceleste, seppur ridotto".

"La Lazio sta facendo un percorso, alcuni giocatori sono arrivati da poco. Col Milan grande prestazione nel primo tempo, gestita abbastanza bene in avvio di ripresa. poi non deve farsi prendere dalla frenesia”.

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