Italia, non solo Frattesi a Zaccagni: convocato anche un nome a sorpresa?

Roberto Mancini guarda in casa Lazio, soprattutto dopo l'ottimo inizio di campionato della squadra di Gennaro Gattuso. Tra i papabili convocati - che saranno comunicati nella giornata di domani - oltre a Davide Frattesi e Mattia Zaccagni potrebbe anche esserci un nome a sorpresa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, anche Matteo Cancellieri sarebbe stato preso in considerazione dallo stass del commissario tecnico. Solo domani, però, scopriremo se si è guadagnato un posto in azzurro oppure no.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_