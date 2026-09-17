Monza, Juric non si sente in discussione: "Fino ad ora lavoro eccellente"

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Alla vigilia della sfida tra Monza e Sassuolo il tecnico dei biancorossi Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa parlando del momento della squadra e anche della sua posizione.

“Se mi sento in discussione? Secondo me stiamo giocando molto meglio. Su sei partite non abbiamo mai sbagliato: 11 gol presi su 17 tiri, è molto semplice. Nel calcio sono abituato a tutto. Per me è stato fatto un lavoro eccellente. Per me stiamo facendo molto bene”.

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