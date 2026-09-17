Koulibaly svela: "Sarri parlava solo con accento toscano, non capivo nulla"

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Intervistato ai microfoni del podcast “The Mo Show” l’ex difensore del Napoli Koulibaly è tornato a parlare della sua esperienza in maglia azzurra svelando alcuni aneddoti anche su Maurizio Sarri.

“Con Sarri all'inizio è stato molto difficile. Lui parlava solo in italiano, ma con un accento che non riuscivo a comprendere. E poi era un tipo molto esigente”.

“Mi dava indicazioni, ma io non lo capivo. All'inizio i suoi collaboratori mi sono stati di grande aiuto per questo. Loro erano consapevoli delle mie qualità, ma Sarri è stato molto severo con me. Veramente molto duro e severo”.

“Non c'era alcun interprete ad aiutarmi con la lingua, ho imparato un po' di italiano in una scuola. Ho iniziato a capirlo di più, ma Sarri parlava con un accento toscano e per me era difficile capirlo. Forse Sarri è stato duro con me, ma quella severità si è rivelata vantaggiosa perché mi ha stimolato a diventare un grande difensore”.

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