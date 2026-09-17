FORMELLO - Lazio, Doekhi ok. Dele out e non solo: le ultime verso il Venezia

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Nessuna buona notizia o quasi alla vigilia del Venezia. Recuperato solo Doekhi, operato alla mano sinistra prima del Milan. Dovrebbe partire con la squadra ed essere a disposizione, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina: dall’inizio dovrebbe giocare ancora Sutalo in coppia con Provstgaard.

Confermate tutte le altre assenze: non dovrebbe rientrare Dele-Bashiru, ancora a parte in settimana. Si rivedrà dopo la sosta, così come Rovella e Marusic. Cataldi invece era tra i convocati già sabato scorso: non è ancora al top della forma, ha avuto un’estate complicata dopo l’operazione per la pubalgia di fine maggio. Sarà in lista anche per la gara del Penzo, potrebbe fare qualche minuto nella ripresa.

A livello di formazione, Floriani e Nuno Tavares chiuderanno la difesa di fronte a Mandas in porta. Solo conferme a centrocampo: Frattesi e Taylor chiuderanno il terzetto insieme a Belahyane in regia. I dubbi principali sono nel tridente d’attacco: uno è tra Cancellieri e Isaksen sulla destra, l’altro è al centro tra Pinamonti e Noslin. A sinistra ci sarà Zaccagni. Gattuso rifletterà sulle scelte e farà le ultime prove nella rifinitura di venerdì mattina, prima di parlare in conferenza stampa a Formello (ore 11:45). Poi la partenza per Venezia nel primo pomeriggio.