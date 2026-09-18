Serie A | Via alla 5ª giornata: il programma completo

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© foto di Federico De Luca 2026

Pronti via, la 5ª giornata del campionato di Serie A è pronta a iniziare. Ad alzare il sipario sarà il classico anticipo del venerdì che sarà appannaggio di Monza e Sassuolo che scenderanno in campo alle 20.45.

Sabato 19 settembre due sfide alle 15.00, Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, mentre alle 18.00 sarà il turno del big match tra Roma e Inter. Alle 20.45 spazio invece alla sfida della Lazio contro il Venezia.

Torna anche il lunch match e domenica 20 settembre toccherà a Fiorentina e Napoli scendere in campo alle 12.30. Alle 15.00 spazio a Parma-Genoa e a Frosinone-Como mentre alle 18.00 ci sarà l’altro big match tra Juventus e Atalanta. A chiudere alle 20.45 la sfida tra Milan e Lecce.

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