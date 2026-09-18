Lazio, il punto sull’infermeria: chi rientra dopo la sosta

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RASSEGNA STAMPA - Ultimo sforzo prima della sosta, la Lazio sfiderà il Venezia al Penzo sabato sera. Nella mattinata di oggi, si legge sul Corriere dello Sport, ci sarà una seduta d’allenamento - l'ultima - che servirà per sciogliere alcuni dubbi e fare le ultime valutazioni. Gattuso dovrà fare i conti ancora con gli infortuni, sono diversi i giocatori ai box e i loro rientri sono tutti rimandati al rientro dalla pausa.

Marusic e Rovella, spiega il quotidiano, torneranno dopo le due settimane di pausa. Entrambi si sono fermati per delle lesioni muscolari. Dele-Bashiru sta lavorando in modo differenziato e, salvo sorprese, anche lui aspetterà la pausa per evitare di correre rischi che possano compromettere il ritorno in campo. Torna invece, Cataldi in panchina che in caso di necessità potrebbe esordire. Il centrocampista era stato convocato anche col Milan.

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