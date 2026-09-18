Cerracchio: "Lotito non fa nulla per caso. Lazio condannata a un ruolo secondario"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ai microfoni di Radiosei, anche Vincenzo Cerracchio si è espresso sull'attualità di casa Lazio. Ecco allora le parole del giornalista:

"Con un’indagine di cui non so nulla, non sono in grado di dare una risposta. Abbiamo il precedente (degli Irriducibili, ndr), terminato dopo tanti anni con la piena assoluzione. Vediamo che succede, poi se fai un titolo o una notizia e il titolo sale devi vedere che cè dietro. Al momento non vedo molto di concreto”.

“Al momento, il titolo è salito solo dopo le parole di Lotito sul Flaminio o dopo le dichiarazioni sulla Borsa americana. Parlo da tifoso, se non cambia la situazione societaria la Lazio è condannata ad un ruolo secondario. Credo che quella attuale sia l’unica strada percorribile. Noi ricordiamoci che siamo la prima squadra di Roma”.

“Io credo che nessuna mossa di Lotito venga fatta a caso. Anche le risposte al telefono le metto in un suo disegno, Lotito non è un ingenuo. Lotito ha trovato l’America nella Lazio e vuole tenersela”.

“Lotito già ora vive sopra una soglia che noi non conosciamo. Perché non vendere a 600 milioni? Io francamente non mi meraviglio che lui non si metta a vedere se gli danno 500 o 600 milioni. Lui sta bene così, questa è la sua vita. Lui vuole apparire, vuole stare in mezzo alle cose, non vuole andare in pensione. Va considerato anche l’orgoglio di non andarsene a comando”.

“Se all’inizio del suo arrivo la Lazio aveva bisogno di Lotito, ora è Lotito ad aver bisogno della Lazio. Lotito ti garantisce di vivacchiare. Anche la squadra di quest’anno rischia di non cadere in situazioni pericolose. Per tutta la vita dobbiamo vedere se riusciamo a battere Lecce, Udinese e Venezia? I nostri vicini stanno andando ad un’altra velocità, il paragone ora è stridente”.