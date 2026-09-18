Lazio, Gattuso fa chiarezza su Icardi: "Non possiamo incartarci"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia. Il tecnico della Lazio durante il suo intervento ha parlato anche della situazione relativa a Mauro Icardi:

"Icardi ha fatto 150 gol in carriera, nessuno lo discute. Abbiamo fatto delle scelte qui, abbiamo preso Pinamonti eGudmunsson. Quando si spendono parole coi giocatori non bisogna incartarsi. Oggi non ci possiamo incartare, con tutto il rispetto per Icardi. Ne ho parlato col presidente e con il ds, niente toglie al valore di Icardi. Per questo non ho voluto mettere le mani".

"Già qualcuno deve stare fuori. Terzini ne abbiamo tre a destra e tre a sinistra. Pellegrini non è in lista ma si allena con noi. Si chiamano equilibri, non bisogna commettere errori così". Su possibili nuovi innesti Gattuso ha detto: "Ora no, inutile prendere gente e poi rischiamo di lasciare fuori gente in allenamento. Lo puoi fare con un giovane o un Primavera, poi la gestione diventa problematica".